Эксперт Юшков назвал экономическим расчетом слова Моравецкого о российском газе

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал ЕС «наркоманом», зависящим от газа из России. Его слова прокомментировал в беседе с RT ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
По его мнению, Варшава исполняет роль лоббиста интересов Вашингтона. Она давно позиционирует себя как главный союзник Соединенных Штатов в Европе и через нее продвигаются интересы американского бизнеса.
Потому польские власти предлагают сменить «зависимость» от российских энергоносителей на зависимость от американских, уверен аналитик. Он указал, что под эмоциональными заявлениями кроется экономический расчет.
Взамен же Польша получит ряд политических бонусов: статус главного союзника США в ЕС, чтобы ставку делали не на Германию, а на них, объяснил Юшков.