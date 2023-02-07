Политолог Дудаков констатировал рост шансов Трампа снова возглавить США

Шансы экс-президента США Дональда Трампа вновь встать у руля страны заметно возросли с наступлением текущего года. На это обратил внимание политолог и американист Малек Дудаков.
Он напомнил, что после инцидента с обнаружением в резиденции бывшего американского лидера засекреченных файлов то же самое произошло и с действующим главой государства Джо Байденом. При этом Трамп рассчитывает, что «с судебными проблемами у него будет полегче».
«В ближайшую неделю он проведет свое первое предвыборное мероприятие в Южной Каролине с Линдси Грэмом и Генри Макмастером... Посмотрим, что будет дальше, но этот год для Трампа начался, скорее, позитивно», — привели слова Дудакова в ИА SM.News.
Ранее экс-глава США констатировал, что человечество оказалось на грани третьей мировой войны. По мнению Трампа, в этом виноват Байден и его политика. Подробностями поделилась Национальная служба новостей.