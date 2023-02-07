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Global Times: Китай даст стратегический ответ на размещение американских ракет в Японии

Армия
Global Times: Китай даст стратегический ответ на размещение американских ракет в Японии

В случае развертывания американского ракетного вооружения на территории Японии власти КНР отреагируют жестко и решительно, ответ Пекина будет носить стратегический характер. Об этом заявил аналитик издания Global Times Сун Чжунпин.

Он отметил, что агрессивная политика США несет угрозу не только Китаю, но также России и КНДР.

«Пекин вправе предпринять стратегические действия в ответ на такой провокационный и опасный акт со стороны США», — подчеркнул китайский аналитик.

Ранее в Вашингтоне сообщили о планах дислокации крылатых ракет на нескольких японских островах. О необходимости отказа США от политики однополярной гегемонии сообщали Argumenti.ru.
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