Global Times: Китай даст стратегический ответ на размещение американских ракет в Японии

В случае развертывания американского ракетного вооружения на территории Японии власти КНР отреагируют жестко и решительно, ответ Пекина будет носить стратегический характер. Об этом заявил аналитик издания Global Times Сун Чжунпин.
Он отметил, что агрессивная политика США несет угрозу не только Китаю, но также России и КНДР.
«Пекин вправе предпринять стратегические действия в ответ на такой провокационный и опасный акт со стороны США», — подчеркнул китайский аналитик.
Ранее в Вашингтоне сообщили о планах дислокации крылатых ракет на нескольких японских островах. О необходимости отказа США от политики однополярной гегемонии сообщали Argumenti.ru.