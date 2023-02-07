Власти Владивостока «забраковали» 90% поступивших от горожан инициатив

Отмечается, что наказы в городе были отменены в 2020 году. Вернуть эту опцию предложил мэр Владивостока Константин Шестаков сразу после завершения выборов в новый состав Гордумы. Депутаты в свою очередь поддержали и одобрили данную инициативу.