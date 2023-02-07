Власти Владивостока «забраковали» 90% поступивших от горожан инициатив

Отказ в мэрии столицы Приморья получили 90% из 200 инициативных предложений избирателей, сформированных депутатами Думы Владивостока. Об этом заявил председатель комитета по городскому хозяйству Николай Голояд.
Как пишет ИА PrimaMedia, парламентарий пояснил, что реализация наказа не должна превышать по стоимости 2 млн рублей. Это, например, соответствует двум лестницам или ремонту 200-300 метров автотрассы. Собрать перечень подобных инициатив необходимо до 16 февраля.
Наказы избирателей вернули в депутатский актив в 2023 году под названием «инициативные предложения». Изменение названия не коснулось сути: депутат принимает наказы от жителей своей территории, составляет реестр и подает в горадминистрацию на рассмотрение.
Отмечается, что наказы в городе были отменены в 2020 году. Вернуть эту опцию предложил мэр Владивостока Константин Шестаков сразу после завершения выборов в новый состав Гордумы. Депутаты в свою очередь поддержали и одобрили данную инициативу.