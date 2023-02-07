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Финляндия не направляла Турции сигналы о готовности присоединиться к НАТО без Швеции

Политика
Финляндия не направляла Турции сигналы о готовности присоединиться к НАТО без Швеции

Турецкая сторона пока не получала от властей Финляндии сигналов о готовности присоединиться к НАТО без Швеции. Об этом сообщил дипломатический источник из Анкары.

По информации РИА Новости, на высшем уровне уже поднимался вопрос о том, что у Турции меньше проблемных вопросов с Финляндией в процедуре расширения Североатлантического альянса, чего нельзя сказать о Швеции.

«В этой связи, при наличии отдельной от Швеции заявки, была выражена готовность ее рассмотреть. Но такого сигнала не было», — сказал информатор.

Ранее сообщалось, что журналисты издания IltaLehti узнали о согласии Финляндии вступить в НАТО без Швеции.
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