Финляндия не направляла Турции сигналы о готовности присоединиться к НАТО без Швеции

Турецкая сторона пока не получала от властей Финляндии сигналов о готовности присоединиться к НАТО без Швеции. Об этом сообщил дипломатический источник из Анкары.
По информации РИА Новости, на высшем уровне уже поднимался вопрос о том, что у Турции меньше проблемных вопросов с Финляндией в процедуре расширения Североатлантического альянса, чего нельзя сказать о Швеции.
«В этой связи, при наличии отдельной от Швеции заявки, была выражена готовность ее рассмотреть. Но такого сигнала не было», — сказал информатор.
Ранее сообщалось, что журналисты издания IltaLehti узнали о согласии Финляндии вступить в НАТО без Швеции.