The Asahi Shimbum: видеоигры идут на пользу пенсионерам

В японском издании The Asahi Shimbum появилась публикация о результатах исследования ученых на тему влияния видеоигр на здоровье пожилых людей.
Японские ученые обследовали группу граждан в возрасте старше 60 лет, которые регулярно посещают один из японских центров благополучия для пенсионеров, где им давали возможность проводить время за видеоиграми, включая автогонки и файтинги, сообщает Правда.Ру.
Утверждается, что проведенные через некоторое время когнитивные тесты показали возросшую у пенсионеров способность выполнять несколько задач одновременно. Им стало легче концентрировать внимание.