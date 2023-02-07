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The Asahi Shimbum: видеоигры идут на пользу пенсионерам

Общество
The Asahi Shimbum: видеоигры идут на пользу пенсионерам

В японском издании The Asahi Shimbum появилась публикация о результатах исследования ученых на тему влияния видеоигр на здоровье пожилых людей.

Японские ученые обследовали группу граждан в возрасте старше 60 лет, которые регулярно посещают один из японских центров благополучия для пенсионеров, где им давали возможность проводить время за видеоиграми, включая автогонки и файтинги, сообщает Правда.Ру.

Утверждается, что проведенные через некоторое время когнитивные тесты показали возросшую у пенсионеров способность выполнять несколько задач одновременно. Им стало легче концентрировать внимание.
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