Сейсмолог Гуляев рассказал, как долго могут сохраняться афтершоки после первого землетрясения

Ранним утром 6-го февраля в Турции прошло землетрясение магнитудой 7,7, эпицентр которого располагался на глубине 7 километров. Первые толчки начались в провинции Кахраманмараш, в южной части страны. Их последствия ощутили еще десять провинций, в том числе, в Сирии. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что землетрясение стало крупнейшей катастрофой за последние 100 лет.