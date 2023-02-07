Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Сейсмолог Гуляев рассказал, как долго могут сохраняться афтершоки после первого землетрясения

Общество
Сейсмолог Гуляев рассказал, как долго могут сохраняться афтершоки после первого землетрясения

Ранним утром 6-го февраля в Турции прошло землетрясение магнитудой 7,7, эпицентр которого располагался на глубине 7 километров. Первые толчки начались в провинции Кахраманмараш, в южной части страны. Их последствия ощутили еще десять провинций, в том числе, в Сирии. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что землетрясение стало крупнейшей катастрофой за последние 100 лет.

Как правило, сильные землетрясения сопровождаются повторными толчками, которые называют «афтершоками». Последующие колебания земли могут значительно усложнить работу спасательных служб, которые днем и ночью вытаскивают из-под завалов людей. Сейсмолог Александр Гуляев рассказал корреспонденту ФАН, что афтершоки могут продолжаться вплоть до нескольких месяцев, однако, спрогнозировать наверняка достаточно сложно.

«Как долго могут сохраняться афтершоки точно сказать трудно. Могут быть на протяжении полугода и больше», – объяснил Гуляев.
Сейсмолог Гуляев рассказал, как долго могут сохраняться афтершоки после первого землетрясения

Повторные толчки могут уступать по силе тем, которые были первоначально. Тем не менее известны случаи, когда здания смогли устоять при первых толчках, но не выдерживали афтершоков и разрушались.

«Обычно интенсивность толчков идет на убыль», — сообщил сейсмолог.

Известно, что землетрясение стало причиной крушения нескольких зданий, входящих в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Эксперты учреждения начали проводить оценку ущерба.

По предварительным данным, в результате природной катастрофы в Турции и Сирии погибло более трех тысяч человек, еще двадцать тысяч пострадали. Правительство Турции объявило траур по погибшим до 12-го февраля.

Ранее сейсмологи раскрыли возможную причину разрушительного землетрясения в Сирии и Турции.
землетрясение толчки ЮНЕСКО турция сирия катастрофа реджеп эрдоган александр гуляев
Военкоры ФАН
Лучшие в аду