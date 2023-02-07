Игравшему в «Улицах разбитых фонарей» Хайрутдинову грозит до 15 лет колонии за наркотики

Хайрутдинов признался, что ездил покупать запрещенные вещества у мужчины, с которым на днях познакомился в баре. Актер отдал за товар около 12 тысяч рублей и часть употребил на месте. Вторую часть артист положил в карман куртки и застегнул его на молнию.