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Игравшему в «Улицах разбитых фонарей» Хайрутдинову грозит до 15 лет колонии за наркотики

Шоу-бизнес
Игравшему в «Улицах разбитых фонарей» Хайрутдинову грозит до 15 лет колонии за наркотики

Актера Радмила Хайрутдинова, снимавшегося в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия», задержали с наркотиками в Москве. Артисту грозит до 15 лет колонии.

Хайрутдинов ехал в такси по столице поздней ночью. На проспекте Мира машину остановили инспекторы ДПС.

Поскольку актер вел себя странно, правоохранители его досмотрели. У артиста, который играл полицейского в «Тайнах следствия», обнаружили пакетик с марихуаной весом около восьми граммов, пишет Telegram-канал SHOT.

Хайрутдинов признался, что ездил покупать запрещенные вещества у мужчины, с которым на днях познакомился в баре. Актер отдал за товар около 12 тысяч рублей и часть употребил на месте. Вторую часть артист положил в карман куртки и застегнул его на молнию.

После задержания Хайрутдинова возбудили уголовное дело. Актеру грозит до 15 лет колонии, поскольку объем наркотиков в пакетике оценили как значительный.
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