Пентагон признал предыдущие провалы при попытке обнаружить воздушные зонды КНР

Китайские аэростаты ранее уже проникали в американское воздушное пространство и ВС США не смогли их обнаружить. Об этом заявил глава Северного командования американской армии Глен Ван Херк.
Он сообщил в ходе брифинга для представителей СМИ, что пролет китайского зонда продемонстрировал наличие серьезных уязвимостей в системе американской ПВО.
«Я скажу вам, что мы не засекли эти угрозы. И это пробел в нашей системе отслеживания, в котором нам необходимо разобраться», — подчеркнул генерал Глен Ван Херк.
При этом он отказался подробно информировать журналистов о провалах ВС США в ходе предыдущих инцидентов.
Ранее Infox сообщил, что американские ВВС смогли уничтожить китайский воздушный шар только над акваторией Атлантического океана.