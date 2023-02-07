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Пентагон признал предыдущие провалы при попытке обнаружить воздушные зонды КНР

Армия
Пентагон признал предыдущие провалы при попытке обнаружить воздушные зонды КНР

Китайские аэростаты ранее уже проникали в американское воздушное пространство и ВС США не смогли их обнаружить. Об этом заявил глава Северного командования американской армии Глен Ван Херк.

Он сообщил в ходе брифинга для представителей СМИ, что пролет китайского зонда продемонстрировал наличие серьезных уязвимостей в системе американской ПВО.

«Я скажу вам, что мы не засекли эти угрозы. И это пробел в нашей системе отслеживания, в котором нам необходимо разобраться», — подчеркнул генерал Глен Ван Херк.

При этом он отказался подробно информировать журналистов о провалах ВС США в ходе предыдущих инцидентов.

Ранее Infox сообщил, что американские ВВС смогли уничтожить китайский воздушный шар только над акваторией Атлантического океана.
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