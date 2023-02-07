Землетрясение в Турции повлияло на рост стоимости нефти Brent

По состоянию на 11:21 по московскому времени, черное золото марки Brent торговалось по 82,34 доллара за баррель. Стоимость сорта повышается второй день подряд после снижения почти до 79 долларов за баррель 6 февраля. Фактором, влияющим на котировки, могут быть возможные колебания предложения из-за приостановки Турцией поставок топлива на свой экспортный терминал «Джейхан» на фоне мощнейшего землетрясения.