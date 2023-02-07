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Землетрясение в Турции повлияло на рост стоимости нефти Brent

Экономика
Землетрясение в Турции повлияло на рост стоимости нефти Brent

Апрельские фьючерсы на нефть марки Brent в ходе торгов 7 февраля резко подорожали до 82 долларов за баррель. Рост цены достиг почти 1%, следует из данных Межконтинентальной биржи.

По состоянию на 11:21 по московскому времени, черное золото марки Brent торговалось по 82,34 доллара за баррель. Стоимость сорта повышается второй день подряд после снижения почти до 79 долларов за баррель 6 февраля. Фактором, влияющим на котировки, могут быть возможные колебания предложения из-за приостановки Турцией поставок топлива на свой экспортный терминал «Джейхан» на фоне мощнейшего землетрясения.

Также рост объясняется неожиданным повышением нефтегазовой госкомпанией Саудовской Аравии Saudi Aramco мартовских отпускных цен на нефть для покупателей из Азии, Европы и США.
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