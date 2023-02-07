Статус международного получил аэропорт Ремезов в Тобольске

Тобольский аэропорт Ремезов получил статус международного. Соответствующее распоряжение Правительства России опубликовано на официальном сайте правовой информации.
В документе указано, что аэропорт Ремезов отныне открыт для выполнения международных рейсов воздушных судов. Также в нем устанавливается воздушный грузо-пассажирский работающий на регулярной основе многосторонний пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации, передает экспертный информационный канал «УралПолит.RU».
Тобольский аэропорт стал 81-м в России со статусом международного. Аэропорт Ремезов был открыт 24 сентября 2021 года. С 16 октября он стал принимать и отправлять регулярные авиарейсы.