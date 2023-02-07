Россияне рассказали о ситуации в Аланье, Анталье и Стамбуле после землетрясения в Турции

Жительница Перми рассказала, что в городе Аланья «вообще все спокойно». Аналогичная ситуация наблюдается в Сиде. Туристка обратила внимание, что города на карте кажутся ближе друг к другу, чем они есть на самом деле, однако в реальности их разделяют огромные расстояния.