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Россияне рассказали о ситуации в Аланье, Анталье и Стамбуле после землетрясения в Турции

Общество
Россияне рассказали о ситуации в Аланье, Анталье и Стамбуле после землетрясения в Турции

Находящиеся в Турции россияне оценили обстановку в Аланье, Анталье и Стамбуле. Туристы признаются, что им поступает множество вопросов после сокрушительного землетрясения в стране.

Жительница Перми рассказала, что в городе Аланья «вообще все спокойно». Аналогичная ситуация наблюдается в Сиде. Туристка обратила внимание, что города на карте кажутся ближе друг к другу, чем они есть на самом деле, однако в реальности их разделяют огромные расстояния.

«Волны чуть сильнее, чем обычно, но мы уже тут видели два шторма, поэтому волны, я бы даже сказала, практически как всегда», — приводит слова путешественницы 59.RU.

Другой житель Перми рассказал об обстановке в Анталье. Среди последствий землетрясения он выделил только внимание общественности По словам путешественника, все пишут из России «Вы живы?», при этом в самом городе не трясло.

Спокойной назвали о ситуацию и в Стамбуле. Однако городе идут снег, дождь и дует «адский ветер», сетуют туристы.
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