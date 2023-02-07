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Опубликован список опасных районов Турции, где могут произойти мощные землетрясения

Общество
Опубликован список опасных районов Турции, где могут произойти мощные землетрясения

Турецкие СМИ опубликовали карту сейсмически опасных районов страны, где в 2023 году могут произойти мощные землетрясения.

После трагических событий 6 февраля туристы задались вопросом, где подземная стихия ударит в следующий раз. Выяснилось, что в зоне прямой или опосредованной опасности находится большая часть турецких курортов. Речь идет о популярных у россиян Анталье и Стамбуле, а также Измире и Мугле. Карта опасных районов опубликована в турецкой газете Hurriyet, пишет «Турпром».

Напомним, рано утром в понедельник землетрясение обрушилось на Турцию. В настоящее время предварительное число погибших и пострадавших в результате стихийного бедствия продолжает расти.
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