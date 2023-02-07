Опубликован список опасных районов Турции, где могут произойти мощные землетрясения

После трагических событий 6 февраля туристы задались вопросом, где подземная стихия ударит в следующий раз. Выяснилось, что в зоне прямой или опосредованной опасности находится большая часть турецких курортов. Речь идет о популярных у россиян Анталье и Стамбуле, а также Измире и Мугле. Карта опасных районов опубликована в турецкой газете Hurriyet, пишет «Турпром».