Директор института Африки РАН рассказала об аспектах сотрудничества РФ и стран Черного континента

Она подчеркнула, что сейчас материк превратился в арену геополитической борьбы множества стран. Причинами являются колоссальные запасы природных ресурсов и низкая стоимость их добычи, а также объем потребительского рынка, который ежегодно растет и привлекает все большее внимание товарных и промышленных компаний.