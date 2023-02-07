Директор института Африки РАН рассказала об аспектах сотрудничества РФ и стран Черного континента

Москва, 7 февраля. Директор института Африки РАН Ирина Абрамова дала интервью РИА Новости, в котором рассказала об аспектах сотрудничества РФ и Черного континента.
Она подчеркнула, что сейчас материк превратился в арену геополитической борьбы множества стран. Причинами являются колоссальные запасы природных ресурсов и низкая стоимость их добычи, а также объем потребительского рынка, который ежегодно растет и привлекает все большее внимание товарных и промышленных компаний.
Ирина Абрамова отметила, что политика России в Африке значительно отличается от методики западных стран. По мнению сотрудника РАН, действия последних олицетворяют их колониальные амбиции, в то время как Москва предлагает отношения, которые основаны на равенстве и взаимном уважении суверенитета стран-партнеров.
Доктор экономических наук добавила, что торговле между РФ и государствами Африки мешают европейские и американские санкции. Они ограничивают поставки и заставляют отечественные компании искать посредников для отправки продукции на материк.
Эксперт РАН подчеркнула, что африкано-российские отношения имеют давнюю историю еще со времен Советского Союза, и жители РФ близки по менталитету с населением материка. В связи с этим стороны уже обладают необходимой для развития взаимовыгодного партнерства базой.
Кроме того, Абрамова рассказала о необходимости развивать взаимодействие не только в финансовом секторе. По ее мнению, отличительной чертой партнерства Москвы и стран Черного континента должно стать технологическое сотрудничество.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров совершил турне по странам Черного континента, в котором обсудил перспективы отношений с представителями Анголы, Эритреи, Эсватини и ЮАР. Подробнее об итогах визита отечественного министра в государства Африки читайте в материале международной редакции Федерального агентства новостей.