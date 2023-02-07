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Глава фракции «Слуга народа» Арахамия призвал всех депутатов от ОПЗЖ сложить мандаты

Политика
Глава фракции «Слуга народа» Арахамия призвал всех депутатов от ОПЗЖ сложить мандаты

Все депутаты от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) должны сделать правильный выбор и сложить мандаты. С таким предложением выступил руководитель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

По словам парламентария, его призыв касается не только идеологических сторонников, но и тех, кто сильно ошибся с политическим выбором.

«Призываю депутатов от ОПЗЖ сделать правильный для себя выбор и сложить мандаты», — написал политик в Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что Верховная рада лишила мандатов четырех парламентариев из запрещенных на Украине партий.
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