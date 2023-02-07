Глава фракции «Слуга народа» Арахамия призвал всех депутатов от ОПЗЖ сложить мандаты

Все депутаты от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) должны сделать правильный выбор и сложить мандаты. С таким предложением выступил руководитель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.
По словам парламентария, его призыв касается не только идеологических сторонников, но и тех, кто сильно ошибся с политическим выбором.
«Призываю депутатов от ОПЗЖ сделать правильный для себя выбор и сложить мандаты», — написал политик в Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что Верховная рада лишила мандатов четырех парламентариев из запрещенных на Украине партий.