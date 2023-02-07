Сальвадор открыл «самую большую тюрьму в Америке»

Правительство Сальвадора уже более 10 месяцев ведет кампанию против бандформирований и наркокартелей. В стране с населением 6,5 миллиона человек 2% жителей находятся в тюрьмах, и это число ежедневно увеличивается. Новый центр призван разгрузить тюремную систему, которая в настоящее время сталкивается с переполненностью. Также Букеле заявил, что в комплексе будут проводится более строгие меры контроля, чем в обычных тюрьмах.