Сальвадор открыл «самую большую тюрьму в Америке»

Сан-Сальвадор, 7 февраля. Власти Сальвадора открыли самую большую тюрьму Западного полушария вместимостью 40 000 человек. «Центр содержания под стражей террористов» был построен в изолированной сельской местности недалеко от города Теколука.
Президент Наиб Букеле посетил тюремный комплекс, площадь которого составляет 166 га, а дюжина павильонов занимает 23 га. В ходе визита лидеру государства были продемонстрированы возможности службы безопасности центра.
Правительство Сальвадора уже более 10 месяцев ведет кампанию против бандформирований и наркокартелей. В стране с населением 6,5 миллиона человек 2% жителей находятся в тюрьмах, и это число ежедневно увеличивается. Новый центр призван разгрузить тюремную систему, которая в настоящее время сталкивается с переполненностью. Также Букеле заявил, что в комплексе будут проводится более строгие меры контроля, чем в обычных тюрьмах.
Декабрь 2022-го отметился самым низким уровнем преступлений за последние годы. Этот показатель был достигнут благодаря жестким мерам правительства по борьбе с картелями.