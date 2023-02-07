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Таможенники в Алтайском крае изъяли шкуру краснокнижного снежного барса

Происшествия
Таможенники в Алтайском крае изъяли шкуру краснокнижного снежного барса

Работники Алтайской таможни реквизировали у жителя края шкуру животного, занесенного в Красную книгу Российской Федерации. Об этом проинформировали в пресс-службе ведомства

Как информирует издание «Алтайская правда», специалисты незамедлительно провели экспертизу, которая показала, что изъятая шкура принадлежит снежному барсу. Снежный барс включен в реестр особо ценных диких животных, которые находятся под охраной Красной книги России.

В данный момент правоохранители выясняют, каким образом алтаец добыл шкуру редкого животного. Мужчине, в случае, если это он убил зверя, может грозить до четырех лет тюрьмы со штрафом до 1 млн рублей, отметили представители таможенной службы.
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