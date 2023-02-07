Певица Алла Рид выразила соболезнования пострадавшим от землетрясения в Турции

Певица Алла Рид записала видеообращение, в котором выразила сочувствие всем, кто пострадал во время землетрясения в Турции. Толчки дошли до Израиля, где сейчас Алла Рид работает над новым проектом.
Певица рассказала, что спала, когда почувствовала, будто кровать под ней раскачивается. По ее словам, магнитуда землетрясения в Израиле составила 4,75 балла.
«То, что произошло в Турции, это, конечно, невероятная трагедия. Я хочу выразить всем людям, которые пострадали в этом стихийном бедствии, свои искренние соболезнования», — высказала сочувствие Алла Рид.
Минувшее землетрясение в Турции признано самым сильным за последние сто лет. Магнитуда толчков составила более 7 баллов.