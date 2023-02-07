Washington Post: республиканцы выступили за передачу части Украины под контроль России

Многие республиканцы из американского конгресса выступили за передачу части украинской территории под контроль России, говорится в статье Washington Post.
По информации журналистов, около половины представителей Республиканской партии США поддерживают такую инициативу, а также выступают против чрезмерной помощи Киеву.
«Наиболее поразительным стало растущее желание республиканцев отдать часть Украины России ради окончания конфликта», — сказано в материале.
Ранее сообщалось, что бывший президент США Дональд Трамп заявил о способности завершить украинский конфликт за одни сутки.