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Washington Post: республиканцы выступили за передачу части Украины под контроль России

Политика
Washington Post: республиканцы выступили за передачу части Украины под контроль России

Многие республиканцы из американского конгресса выступили за передачу части украинской территории под контроль России, говорится в статье Washington Post.

По информации журналистов, около половины представителей Республиканской партии США поддерживают такую инициативу, а также выступают против чрезмерной помощи Киеву.

«Наиболее поразительным стало растущее желание республиканцев отдать часть Украины России ради окончания конфликта», — сказано в материале.

Ранее сообщалось, что бывший президент США Дональд Трамп заявил о способности завершить украинский конфликт за одни сутки.
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