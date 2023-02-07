Американские танки Abrams не лучшим образом показали себя во время войны в Ираке, так как легко уничтожались гранатометами еще советского образца. Об этом рассказал политолог Семен Багдасаров.
Колонны Abrams и другой американской бронетехники останавливались путем подрыва на обочинах фугасов и затем поражались из РПГ-7, в том числе стандартными боеприпасами, отметил востоковед Семен Багдасаров в интервью изданию SM.News.
«Бортовая броня пробивалась спокойно, экипаж и десант уничтожались», – отметил Багдасаров.
Ранее в Турции обвинили власти США в стремлении угрожать большинству стран мира и назвали такой метод внешней политики «последним козырем Вашингтона», об этом информировал Infox.