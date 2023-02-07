Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Багдасаров рассказал об уничтожении танков Abrams с помощью советских РПГ-7

Армия
Багдасаров рассказал об уничтожении танков Abrams с помощью советских РПГ-7

Американские танки Abrams не лучшим образом показали себя во время войны в Ираке, так как легко уничтожались гранатометами еще советского образца. Об этом рассказал политолог Семен Багдасаров.

Колонны Abrams и другой американской бронетехники останавливались путем подрыва на обочинах фугасов и затем поражались из РПГ-7, в том числе стандартными боеприпасами, отметил востоковед Семен Багдасаров в интервью изданию SM.News.

«Бортовая броня пробивалась спокойно, экипаж и десант уничтожались», – отметил Багдасаров.

Ранее в Турции обвинили власти США в стремлении угрожать большинству стран мира и назвали такой метод внешней политики «последним козырем Вашингтона», об этом информировал Infox.
танк Abrams Семен Багдасаров рпг-7 война в ираке
Военкоры ФАН
Лучшие в аду