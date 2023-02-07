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Врачи пытаются сохранить руки Романа Костомарова после ампутации стопы

Общество
Врачи пытаются сохранить руки Романа Костомарова после ампутации стопы

Врачи пытаются спасти руки олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова. Специалисты стараются сохранить верхние конечности фигуриста, который пережил ампутацию стопы.

По словам источника, операция спортсмена прошла без эксцессов. Организм Костомарова идет на поправку, а общее состояние улучшается.

«Сейчас идет борьба за руки», — отметил источник ТАСС.

Ранее ФАН стало известно, что фигуристу ампутировали левую стопу. С правой удалили отмершие ткани, при этом сам голеностоп удалось сохранить.
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