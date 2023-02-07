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Матери актеров сериала «Постучись в мою дверь» находятся под завалами в Турции

Общество
Матери актеров сериала «Постучись в мою дверь» находятся под завалами в Турции

Матери актерской пары из сериала «Постучись в мою дверь» Чагры Чытанак и Башак Гюмюлджинелиоглу находятся под завалами в Турции.

Чытанак обратился к местным властям, чтобы они помогли в спасении его матери, которая до сих пор находится под обломками своего дома, сообщает Eprimefeed. Супруга актера рассказала, что ее мать пропала без вести после землетрясений.

«Наша мама живет в районе Хатай, Антакья, Зюмерлер, в муниципальных кооперативных домах, A3. Мы ничего о ней не знаем», — написала Гюмюлджинелиоглу в социальных сетях.

6 февраля в Турции произошла серия мощных землетрясений, которая унесла жизни более 3 тысяч человек. В стране разрушены 5775 зданий. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган объявил общенациональный траур до 12 февраля.
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