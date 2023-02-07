Посольство РФ проверяет информацию о погибшем россиянине при землетрясении в Турции

Посольство РФ пока не подтвердило информацию о погибшем россиянине во время землетрясения в Турции, сообщает источник ФАН.
Ранее СМИ сообщили, что среди жертв стихии есть гражданин РФ. Информация взята из переписки проживающих в Турции россиян. Официальные ведомства пока не давали своих комментариев.
Сильнейшее за последние 80 лет землетрясение в Турции произошло накануне. Жертвами трагедии стали более 3 тысяч человек. Спасатели продолжают вытаскивать людей из-под завалов.
Погибших может быть больше. Регион продолжает трясти. Сейсмологи не исключили, что подземные толчки будут продолжаться на протяжении нескольких лет.