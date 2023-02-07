Посол Шри-Ланки подчеркнула открытость страны для инвестиций российского бизнеса

Шри-Ланка открыта для инвестиций со стороны граждан России и приглашает российский бизнес инвестировать в страну. Об этом заявила РИА Новости посол государства в Москве Джанита Лиянаге.
По ее словам, страна обсуждает инвестиции со многими предпринимателями, в том числе с представителями строительного бизнеса из РФ. Шри-Ланка приглашает российские предприятия открывать на острове свои филиалы, добавила она в беседе с агентством.
Помимо этого, Шри-Ланка может вновь рассмотреть возможность работы карт российской системы «Мир» в стране. Соответствующую просьбу Джанита Лиянаге направила в Центральный банк РФ, передает «ФедералПресс».
Страна отказалась от внедрения системы «Мир» осенью 2022 года. Свое решение власти обусловили риском санкций со стороны США.