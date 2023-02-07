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Движение транспорта на трассе Новороссийск — Керчь ограничили из-за непогоды

Общество
Движение транспорта на трассе Новороссийск — Керчь ограничили из-за непогоды

Ухудшение погодных условий стало причиной ограничения движения транспорта по дороге Новороссийск — Керчь.

Администрация Новороссийска убедительно просит автомобилистов отменить поездки через перевал Волчьи ворота, особенно на летней резине. В настоящее время на участке трассы работает спецтехника, говорится в сообщении властей.

В связи с неблагоприятными погодными условиями, а также в целях обеспечения безопасности дорожного движения на федеральной дороге сотрудники Госавтоинспекции Новороссийска осуществляют распорядительно-регулировочные функции.
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