Движение транспорта на трассе Новороссийск — Керчь ограничили из-за непогоды

Ухудшение погодных условий стало причиной ограничения движения транспорта по дороге Новороссийск — Керчь.
Администрация Новороссийска убедительно просит автомобилистов отменить поездки через перевал Волчьи ворота, особенно на летней резине. В настоящее время на участке трассы работает спецтехника, говорится в сообщении властей.
В связи с неблагоприятными погодными условиями, а также в целях обеспечения безопасности дорожного движения на федеральной дороге сотрудники Госавтоинспекции Новороссийска осуществляют распорядительно-регулировочные функции.