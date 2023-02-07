Новосибирские инженеры улучшили технологию производства пластин для бронежилетов

Как пояснил Братеньков, в «Спектр» обратилось новосибирское предприятие «Филин», которое производит бронежилеты. Была поставлена задача сократить время на подготовительные процессы при спекании композитных заготовок бронеплит и найти альтернативу громоздкой оснастке. По словам Братенькова, эту проблему удалось решить, не меняя габаритов внешнего и внутреннего корпуса действующего оборудования, сообщает Сибкрай.ru.