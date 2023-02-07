Новосибирские инженеры улучшили технологию производства пластин для бронежилетов

Руководитель новосибирского КБ «Спектр» Андрей Братеньков объяснил суть прогрессивного нововведения.
Как пояснил Братеньков, в «Спектр» обратилось новосибирское предприятие «Филин», которое производит бронежилеты. Была поставлена задача сократить время на подготовительные процессы при спекании композитных заготовок бронеплит и найти альтернативу громоздкой оснастке. По словам Братенькова, эту проблему удалось решить, не меняя габаритов внешнего и внутреннего корпуса действующего оборудования, сообщает Сибкрай.ru.
Для этого пришлось принципиально изменить технологию спекания, за счет замены механического сжатия компонентов плиты на сжатие в вакууме. Время на подготовку заготовки к спеканию и обработку готовой заготовки сильно сократилось, а число обрабатываемых плит выросло вдвое.