Хранение появившихся в России излишков зерна провоцирует риски для аграриев

Эксперты провели в декабре 2022 года опрос специалистов и руководителей агропромышленных компаний. Кроме того, специалисты изучили данные Росстата, согласно которым по итогам прошлого года валовой сбор урожая зерновых и зернобобовых культур в стране в чистом весе составил рекордные 153,8 млн тонн. При этом экспорт зерна в течение почти всего 2022 года показывал отставание от среднегодовых значений. Лишь к ноябрю экспортные объемы сравнялись со значениями 2021 года, уточняет ведомство.