Хранение появившихся в России излишков зерна провоцирует риски для аграриев

Рекордный урожай зерна и логистические сложности на фоне западных санкций привели к тому, что в России скопились запасы ресурса на 260 млрд рублей. Однако хранение излишков может обернуться снижением маржинальности растениеводства, предупредили аналитики консалтинговой компании «Яков и партнеры» (ранее McKinsey), пишет РБК.
Эксперты провели в декабре 2022 года опрос специалистов и руководителей агропромышленных компаний. Кроме того, специалисты изучили данные Росстата, согласно которым по итогам прошлого года валовой сбор урожая зерновых и зернобобовых культур в стране в чистом весе составил рекордные 153,8 млн тонн. При этом экспорт зерна в течение почти всего 2022 года показывал отставание от среднегодовых значений. Лишь к ноябрю экспортные объемы сравнялись со значениями 2021 года, уточняет ведомство.
Проанализировав все сведения, эксперты «Яков и партнеры» пришли к выводу, что в текущих ценах в зоне риска, связанного с долгосрочным хранением зерна, находятся запасы на сумму около 260 млрд рублей. Чтобы не допустить роста этой цифры, России необходимо экспортировать ежемесячно более 4 млн тонн, что близко к рекорду. Иначе эти деньги могут превратиться в убытки, пишет INFOX.