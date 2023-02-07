Пять человек задержали за кражи из дачных домов в Ленобласти

Преступник оказал сопротивление, достав нож и распылив содержимое газового баллончика оперативнику в лицо. Страж порядка был вынужден открыть стрельбу. Нападавший получил ранение ноги и был доставлен в больницу, а затем — в отделение полиции. Там с гражданином и его подельниками проводят следственные действия.