Пять человек задержали за кражи из дачных домов в Ленобласти

Сотрудники полиции Гатчинского района задержали пять человек, подозреваемых в кражах из дачных домов. Четверо злоумышленников оказались мигрантами. Об этом ФАН сообщил источник в правоохранительных органах.
Преступники выносили из жилищ ценные вещи. В числе похищенного — дорогостоящий бензо-электроинструмент. Были возбуждены уголовные дела.
Воров удалось задержать по наводке. Они передвигались на двух автомобилях по дороге Мины — Новинка, где их и остановили. Один из иностранцев, 33-летний мужчина, попытался скрыться в лесу. Спустя час его удалось найти.
Преступник оказал сопротивление, достав нож и распылив содержимое газового баллончика оперативнику в лицо. Страж порядка был вынужден открыть стрельбу. Нападавший получил ранение ноги и был доставлен в больницу, а затем — в отделение полиции. Там с гражданином и его подельниками проводят следственные действия.