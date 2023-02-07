Водитель на иномарке сбил девятилетнего мальчика в Нижнем Тагиле

Он пояснил, что после наезда остановился, вышел из машины и спросил у мальчика о его состоянии. Тот ответил, что все в порядке, после чего мужчина продолжил движение. Он рассказал, что не сообщил о случившемся в ГИБДД и не вызвал медиков, потому что растерялся, а мальчик быстро убежал. Тем не менее, водителю может грозить наказание за оставление места ДТП в виде лишения прав сроком на 1,5 года или административного ареста на 15 суток.