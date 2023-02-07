Водитель на иномарке сбил девятилетнего мальчика в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле в дорожно-транспортном происшествии пострадал 9-летний мальчик. Он был доставлен в больницу с ушибами мягких тканей головы. После оказания помощи врачи отпустили ребенка домой.
Первоначально сотрудники ГИБДД провели оперативно-розыскные мероприятия, чтобы установить водителя, сбившего несовершеннолетнего, так как он скрылся с места ДТП, а о случившемся полицейским рассказали работники магазина, в который мальчик зашел после аварии, передает сетевое издание TAGIL.LIFE.
Было установлено, что за рулем автомобиля «Хонда Аккорд» находился мужчина 1979 года рождения со стажем вождения 24 года. Правоохранители провели медицинское освидетельствование на предмет установления алкогольного опьянения. Водитель был трезв.
Он пояснил, что после наезда остановился, вышел из машины и спросил у мальчика о его состоянии. Тот ответил, что все в порядке, после чего мужчина продолжил движение. Он рассказал, что не сообщил о случившемся в ГИБДД и не вызвал медиков, потому что растерялся, а мальчик быстро убежал. Тем не менее, водителю может грозить наказание за оставление места ДТП в виде лишения прав сроком на 1,5 года или административного ареста на 15 суток.
Дорогу ребенок перебегал в неположенном месте. Полицейские выяснили, что состоит на учете в комиссии по делам несовершеннолетних за самовольные уходы из дома. Теперь семью вновь посетят сотрудники отдела по делам несовершеннолетних и вместе с инспектором ДПС проведут проверку по факту обучения и воспитания несовершеннолетнего, в том числе и навыкам обучения Правилам дорожного движения.