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Следователи начали проверку по факту возврата самолета с 39 пассажирами в аэропорт Якутии

Происшествия
Следователи начали проверку по факту возврата самолета с 39 пассажирами в аэропорт Якутии

Следователи проводят доследственную проверку по факту возврата самолета в аэропорт вылета в Якутии.

По предварительным данным, у Bombardier Q300, который выполнял рейс Якутск — Усть — Нера, во время полета сработал датчик неисправности генератора постоянного тока силовой установки. Из-за этого было принято решение о возврате самолета в аэропорт Маган.

На борту лайнера находились 3 члена экипажа и 39 пассажиров. Никто не пострадал, посадка прошла благополучно. Воздушное судно повреждений не получило.
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