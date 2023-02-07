Следователи начали проверку по факту возврата самолета с 39 пассажирами в аэропорт Якутии

Следователи проводят доследственную проверку по факту возврата самолета в аэропорт вылета в Якутии.
По предварительным данным, у Bombardier Q300, который выполнял рейс Якутск — Усть — Нера, во время полета сработал датчик неисправности генератора постоянного тока силовой установки. Из-за этого было принято решение о возврате самолета в аэропорт Маган.
На борту лайнера находились 3 члена экипажа и 39 пассажиров. Никто не пострадал, посадка прошла благополучно. Воздушное судно повреждений не получило.