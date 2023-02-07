Медведев разрушил план Арестовича по превращению Украины в Южную Корею

По словам политика, киевский режим использует тезис про «корейский сценарий» исключительно для внутреннего использования. Украинские СМИ не пишут, что раздел по 38-й параллели сформировал две отдельные страны. А республики Донбасса и другие регионы стали частью России, у которой есть собственный суверенитет и мощное оружие.