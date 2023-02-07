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Медведев разрушил план Арестовича по превращению Украины в Южную Корею

Политика
Медведев разрушил план Арестовича по превращению Украины в Южную Корею

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев разрушил планы Украины по превращению в Южную Корею.

По словам политика, киевский режим использует тезис про «корейский сценарий» исключительно для внутреннего использования. Украинские СМИ не пишут, что раздел по 38-й параллели сформировал две отдельные страны. А республики Донбасса и другие регионы стали частью России, у которой есть собственный суверенитет и мощное оружие.

«В Киеве стеснительно пробросили тезис, что никакой перемоги быть не может. В лучшем случае – раздел на части. А по сути – это первый шаг к признанию сложившихся на земле реалий», — написал Медведев.

Бывший советник офиса украинского президента Алексей Арестович ранее заявил, что страну может ждать «корейский сценарий». По его мнению, Киеву нужно предоставить гарантии.
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