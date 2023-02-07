Politico: новым «карательным» законом Зеленский хочет привлечь солдат ВСУ к ответственности за просчеты Киева

«Некоторые из подразделений не годятся для боя, и их невозможно распустить. Потому что никто не может быть уволен из армии. Только после вынесения приговора по уголовному делу. Такая система также сильно подрывает моральный дух. Потому что это превращает службу в армии из почетной обязанности в наказание», — рассказал собеседник издания.