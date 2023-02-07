Киев, 7 февраля. Владимир Зеленский поддержал закон, предусматривающий ужесточение наказания за нарушение дисциплины в частях ВСУ, несмотря на протесты солдат и общественных деятелей. Американское издание Politico считает, что этим поступком Киев настраивает украинских военнослужащих против государства и пытается бороться с последствиями собственных просчетов и проблем логистики.
Закон направлен на стандартизацию и ужесточение правовых обязательств за нарушение дисциплины. Неповиновение будет караться тюремным заключением на срок от пяти до восьми лет вместо предыдущих двух-семи, дезертирство или неявка на службу без уважительной причины — на срок до 10 лет. Угрозы командирам, употребление алкоголя, оспаривание приказов и многие другие нарушения также могут караться арестом или удержанием жалования. Авторы законопроекта из Генштаба ВСУ считают, что введенные правила сделают дисциплину «более справедливой».
Politico заявляет, что новый закон вызвал возмущение среди солдат. Петиция о запрете законопроекта набрала более 25 000 подписей, но была проигнорирована Зеленским. Также издание отмечает, что военнослужащие Вооруженных сил Украины были глубоко разочарованы позицией главнокомандующего Валерия Залужного, который поддержал инициативу.
Собеседники издания в рядах ВСУ отмечали, что Киеву необходимо разобраться с основными причинами дезертирства и плохого поведения, а не более сурово наказывать солдат, которые нарушают правила. Инсайдеры Politico утверждают, что украинские военнослужащие покидают свои позиции из-за отсутствия ротации и дефицита боеприпасов.
«Некоторые из подразделений не годятся для боя, и их невозможно распустить. Потому что никто не может быть уволен из армии. Только после вынесения приговора по уголовному делу. Такая система также сильно подрывает моральный дух. Потому что это превращает службу в армии из почетной обязанности в наказание», — рассказал собеседник издания.
Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что в районе населенного пункта Кременная отмечено самовольное оставление позиций украинскими военнослужащими. Офицер отметил, что в рядах ВСУ наблюдается низкий уровень морально-психологического состояния, и некоторые военнослужащие оставляют позиции, не оказывая существенного сопротивления.