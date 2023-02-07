В Британии психолог убил мать из-за жажды купить машину и политических разногласий

Британские правоохранители раскрыли убийство женщины. Преступление совершил ее сын-психолог, сообщило издание Liverpool Echo.
Фигурант приехал домой к потерпевшей, где убил ее 30 ударами неустановленного орудия. Труп он отнес в подсобное помещение.
Преступник спланировал не только расправу, но и алиби. Он привез с собой сменную одежду, а на работе специально оставил свой телефон. На свой номер психолог позвонил с телефона матери после убийства.
Мужчина потом рассказал, что похитил у покойной 25 тысяч фунтов стерлингов. На кровавые деньги он купил автомобиль Jaguar. По словам фигуранта, мотивом убийства стали якобы политические разногласия. Суд приговорил убийцу к пожизненному лишению свободы.