Родившая второго ребенка Марина Девятова столкнулась с депрессией и выгоранием

Финалистка шоу «Народный артист — 3» Марина Девятова рассказала о проблемах, с которыми столкнулась после рождения второго ребенка. Певица пожаловалась на выгорание и депрессию.
Артистка назвала своих детей лучшими на свете. Однако у ее дочери и сына, как и у всех детей, есть набор качеств, с которыми нужно справляться, отметила знаменитость в соцсетях.
Девятова рассказала, что ее вторая беременность протекала сложнее первой. Певица пережила переезд на шестом месяце, летнюю жару и гестоз. Кроме того, за три недели до родов артистка еще продолжала работать.
После появления малыша на свет исполнительницу ждали бессонные ночи и кормление. При этом она довольно быстро вернулась к работе, а бытовые женские обязанности никто не отменял. А на новогодние праздники Девятова и ее родные болели.
«В общем, я пришла в то состояние, когда даже жить не хочется... Здравствуй, депрессия», — написала певица.
Артистка назвала выгорание женщины опасной вещью. Чтобы справиться с проблемами, звезда «Народного артиста» отправилась на отдых в спа. Девятова призналась, что в первый день рыдала в номере после процедур. Знаменитость не могла поверить, что никому ничего не должна, и здесь все делают только для нее.
Певица также дала совет матерям не выходить на работу слишком быстро после рождения ребенка. Если другого варианта нет, нужно сразу брать няню, подчеркнула исполнительница. Девятова добавила, что у нее такая помощница появилась совсем недавно, хотя сыну уже исполнилось полгода.