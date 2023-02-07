Родившая второго ребенка Марина Девятова столкнулась с депрессией и выгоранием

Артистка назвала выгорание женщины опасной вещью. Чтобы справиться с проблемами, звезда «Народного артиста» отправилась на отдых в спа. Девятова призналась, что в первый день рыдала в номере после процедур. Знаменитость не могла поверить, что никому ничего не должна, и здесь все делают только для нее.