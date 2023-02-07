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ФАН узнал подробности о состоянии госпитализированного Николая Сванидзе

Общество
ФАН узнал подробности о состоянии госпитализированного Николая Сванидзе

Журналист Николай Сванидзе находится в реанимационном отделении Инфекционной клинической больницы №1. Его состояние оценивают как тяжелое, но стабильное.

Сванидзе находится в сознании, сообщил источник ФАН. Снять отек легких за прошедшую ночь так и не удалось. Доктора продолжают следить за состоянием пациента.

Ранее председатель Союза журналистов Москвы Павел Гусев сообщал, что Сванидзе находится в тяжелом состоянии, однако это информация была о дне его госпитализации. Он надеялся, что отек легких у коллеги снимут за ночь.
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