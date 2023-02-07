Еще одно землетрясение магнитудой 5,7 произошло у турецкого города Малатья

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в восточной части Турции, сообщает РИА Новости со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.
Подземные толчки были зафиксированы в 34 километрах к юго-востоку от города Малатья. Очаг залегал на глубине 46 километров. О пострадавших и погибших пока информации не поступало.
Ранее в Турции и Сирии произошли сильные землетрясения. Количество жертв трагедии превысило 4 тысячи граждан. Число погибших в Турции составило 2,9 тысячи человек. В Сирии жертвами стали не менее 1400 жителей.