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Еще одно землетрясение магнитудой 5,7 произошло у турецкого города Малатья

Происшествия
Еще одно землетрясение магнитудой 5,7 произошло у турецкого города Малатья

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в восточной части Турции, сообщает РИА Новости со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

Подземные толчки были зафиксированы в 34 километрах к юго-востоку от города Малатья. Очаг залегал на глубине 46 километров. О пострадавших и погибших пока информации не поступало.

Ранее в Турции и Сирии произошли сильные землетрясения. Количество жертв трагедии превысило 4 тысячи граждан. Число погибших в Турции составило 2,9 тысячи человек. В Сирии жертвами стали не менее 1400 жителей.
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