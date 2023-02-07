Затраты России на сокращение выбросов парниковых газов могут составить 46,9 трлн рублей

Декарбонизация экономики в условиях санкций обойдется России в 49,6 трлн рублей в ценах 2021 года, сообщает РБК со ссылкой на доклад института ВЭБ «Достижение Российской Федерацией "углеродной нейтральности"».
Выполнение мер по сокращению выбросов парниковых газов в условиях санкций Запада для России ограничено, поскольку этот процесс во много зависит от импорта иностранного оборудования и технологий, говорится в исследовании.
В стратегию Правительства РФ по социально-экономическому развитию России с уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года входят такие мероприятия, как сокращение энергопотребления, повышение энергоэффективности, снижение углеродоемкости, развитие возобновляемых источников энергии и распределенной генерации, альтернативных видов топлива, а также увеличение поглощения углерода за счет охраны и защиты лесов, создания карбоновых ферм и полигонов.
Эксперты ВЭБ оценили стоимость реализации этих планов в 46,9 трлн руб. инвестиций в ценах 2021 года, что соответствует 0,73% ВВП ежегодно.