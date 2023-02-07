Затраты России на сокращение выбросов парниковых газов могут составить 46,9 трлн рублей

В стратегию Правительства РФ по социально-экономическому развитию России с уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года входят такие мероприятия, как сокращение энергопотребления, повышение энергоэффективности, снижение углеродоемкости, развитие возобновляемых источников энергии и распределенной генерации, альтернативных видов топлива, а также увеличение поглощения углерода за счет охраны и защиты лесов, создания карбоновых ферм и полигонов.