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В Петербурге 15-летний юноша выжил после падения с восьмого этажа на Партизана Германа

Происшествия
В Петербурге 15-летний юноша выжил после падения с восьмого этажа на Партизана Германа

Правоохранители разбираются в обстоятельствах падения 15-летнего школьника в Петербурге. Ребенку удалось выжить.

По данным источника ФАН в правоохранительных органах, накануне вечером на улице Партизана Германа подросток упал с восьмого этажа на козырек. Мальчика в тяжелом состоянии госпитализировали с множественными переломами и ушибами внутренних органов.

Ранее в Воронеже доставили в больницу школьницу. Девочка упала из окна образовательного учреждения. Прокуратура изучает обстоятельства, чтобы оценить действия лиц, ответственных за безопасность детей.
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