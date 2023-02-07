В Петербурге 15-летний юноша выжил после падения с восьмого этажа на Партизана Германа

Правоохранители разбираются в обстоятельствах падения 15-летнего школьника в Петербурге. Ребенку удалось выжить.
По данным источника ФАН в правоохранительных органах, накануне вечером на улице Партизана Германа подросток упал с восьмого этажа на козырек. Мальчика в тяжелом состоянии госпитализировали с множественными переломами и ушибами внутренних органов.
Ранее в Воронеже доставили в больницу школьницу. Девочка упала из окна образовательного учреждения. Прокуратура изучает обстоятельства, чтобы оценить действия лиц, ответственных за безопасность детей.