Руководство российских волонтеров помогает жителям Херсонщины решать их насущные проблемы

Так, эвакуированная в Анапу жительница Херсона Ирина Еременко обратилась с просьбой оказать содействие в получении своей трудовой книжки. По ее словам, она 21 год проработала на одном из предприятий города, но там не спешили отдать ей документ. А когда она сама приехала из Краснодарского края за трудовой книжкой, то узнала, что ее уже уволили по статье. Почему было принято именно такое решение, женщине не разъяснили. Ирина в одиночку воспитывает ребенка с инвалидностью, и без подтверждения трудового стажа она не сможет в дальнейшем оформить пенсию.