Руководство российских волонтеров помогает жителям Херсонщины решать их насущные проблемы

Как сообщили корреспонденту ФАН в Гуманитарном центре в Херсонской области, руководство российских волонтеров во главе с депутатом Госдумы Игорем Кастюкевичем провело в Геническе первый прием граждан, в ходе которого выслушало десятки самых насущных просьб и составило план действий по ним.
Так, эвакуированная в Анапу жительница Херсона Ирина Еременко обратилась с просьбой оказать содействие в получении своей трудовой книжки. По ее словам, она 21 год проработала на одном из предприятий города, но там не спешили отдать ей документ. А когда она сама приехала из Краснодарского края за трудовой книжкой, то узнала, что ее уже уволили по статье. Почему было принято именно такое решение, женщине не разъяснили. Ирина в одиночку воспитывает ребенка с инвалидностью, и без подтверждения трудового стажа она не сможет в дальнейшем оформить пенсию.
«Я несколько раз приезжала из Анапы в Геническ, стояла по несколько часов в очереди на улице, но меня так никто и не принял. В Краснодарском крае я уже получила жилищный сертификат, видимо, мы будем оставаться там. Поэтому мне хотелось бы забрать трудовую книжку с бывшей работы, чтобы начать трудиться на новом месте, а затем оформить себе пенсию. А без документов я ничего не смогу сделать», — поделилась Ирина Еременко.
В итоге руководству волонтеров удалось оперативно связаться с директором предприятия, где 21 год отработала Ирина. Депутат Госдумы Кастюкевич лично договорился с ним о скорейшем содействии в возвращении трудовой книжки женщины.
«Главный показатель в решении острых проблем жителей Херсонщины — это скорость. Честно говоря, к нам обращается очень много людей, причем с первых дней, как только мы начали работать в Херсонской области. Сейчас основная масса вопросов, поступающих от граждан, касаются социальных выплат, здравоохранения и образования. Мы стараемся максимально быстро включаться и отрабатывать по ним, — сообщил Кастюкевич. — Совсем скоро в региональном отделении партии "Единая Россия" заработает полноценная приемная, куда смогут ежедневно обращаться херсонцы с различными проблемами. Вскоре мы начнем практиковать и совместные приемы с представителями местной власти — по нашему опыту, это всегда дает результат».
Жители Херсонщины Татьяна, Лина и Александр Борзовы пришли к волонтерам с вопросом о получении «социального» угля. Как постановило в ноябре 2022-го правительство Херсонской области, определенные категории населения имеют право на бесплатное получение зимой твердого топлива, из расчета 2 тонны на домохозяйство. В итоге проблему семьи Борзовых удалось оперативно решить, и уголь этой семье должны привезти в ближайшие дни.
«Сегодня с семьей Борзовых свяжутся по телефону, который они указали. Мы согласуем время, когда им будет удобно, чтобы им подвезли уголь прямо на участок», — рассказала глава Генического района Елена Терских.
Еще одна жительница региона, Юлия Фурсенко, пришла к волонтерам по поводу помощи для своего годовалого малыша. У семьи Фурсенко в результате украинских обстрелов недавно сгорел дом, и сейчас ее члены находятся в тяжелом финансовом положении. Руководители волонтеров внимательно выслушали женщину, после чего Юлии передали несколько упаковок памперсов для ребенка, а также продуктовые наборы. Глава Генического района Елена Терских рассказала Юлии Фурсенко, как нужно оформить дополнительную помощь в связи с утратой имущества.
Еще одна женщина, пришедшая на прием, Елена Теленка, рассказала, что ухаживает за мужем, которого инсульт сделал лежачим инвалидом 1-й группы. Сейчас семья живет на социальное пособие, сама Елена готова работать, но ей нужен плавающий график, чтобы успевать ухаживать за супругом. Местные власти пообещали ей оказать содействие в поиске работы, а волонтеры передали женщине памперсы для взрослых и большой продуктовый набор.
Напомним, Гуманитарный центр в Херсонской области начал работать в регионе в начале марта 2022-го. С марта по ноябрь волонтерам удалось эвакуировать более полутора тысяч человек с территорий, где велись активные боевые действия. В рамках оказания гуманитарной помощи волонтеры ежедневно выезжали в деревни и села Херсонской области. Также была организована работа Гуманитарного центра в Геническе. Помимо продуктовой помощи, там вели прием граждан по личным вопросам с участием представителей ВГА.
Всего за это время продуктовую помощь от волонтеров получили более 150 тысяч человек (1,5 тысячи тонн), в том числе — жители 83-х сел Херсонщины, где выдано более 24 тысяч гуманитарных наборов (170 тонн). При этом семьям с новорожденными добровольцы выдали 400 наборов для новорожденных и более 10 тысяч упаковок памперсов. Совместно с главами поселений, волонтеры также сформировали и передали в ВГА списки пенсионеров и малообеспеченных граждан, уничтоженные прежним, украинским правительством. Всего в списки вошли более восьми тысяч человек.