Сибирячке предлагали купить первое место на конкурсе «Миссис Вселенная» за $50 тыс.

Барвичута рассказала, что столкнулась с множеством неприятных моментов на конкурсе. Сначала кто-то выкрутил шуруп из ее сложного костюма в виде матрешки, в котором бизнесвумен должна была выступать в финале. Затем женщине предложили дать взятку, чтобы попасть в топ-5. При этом заявили, что первое место уже занято.