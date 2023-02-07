Сибирячке предлагали купить первое место на конкурсе «Миссис Вселенная» за $50 тыс.

Жительница Новосибирска Яна Барвичута участвовала в конкурсе «Миссис Вселенная». Сибирячка призналась, что ей предлагали купить корону за 50 тысяч долларов.
Барвичута рассказала, что столкнулась с множеством неприятных моментов на конкурсе. Сначала кто-то выкрутил шуруп из ее сложного костюма в виде матрешки, в котором бизнесвумен должна была выступать в финале. Затем женщине предложили дать взятку, чтобы попасть в топ-5. При этом заявили, что первое место уже занято.
«Я, конечно, от такого заявления уже выпала в осадок, но дальше мне еще сказали, что за это надо заплатить 50 тысяч долларов. Я от этого «щедрого» предложения отказалась», — рассказала Барвичута изданию «КП — Новосибирск».
Она считает, что лучше вообще не иметь короны, чем завоевать ее обманным путем. Барвичута получила титул «Мисс Вселенная Спорт» и призналась, что не жалеет об участии в конкурсе, потому что получила хороший опыт.