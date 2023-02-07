Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Житель ХМАО попал в колонию за избиение двух полицейских

Происшествия
Житель ХМАО попал в колонию за избиение двух полицейских

В ХМАО перед судом предстал житель Урая. Он признан виновным в совершении насилия в отношении сотрудников полиции, рассказали в региональном СУ СКР.

Следователи доказали, что 41-летний фигурант совершил преступление в середине лета прошлого года. Сотрудники полиции занимались оформлением протокола в отношении женщины, которая допустила правонарушение. Злоумышленник, находясь в нетрезвом виде, решил «помочь» ей.

Преступник ударил сотрудника полиции в грудь, а второму нанес удар ногой в бедро. За нападение на силовиков суд приговорил мужчину к двум годам лишения свободы.
полицейский хмао избиение
Военкоры ФАН
Лучшие в аду