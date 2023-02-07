Житель ХМАО попал в колонию за избиение двух полицейских

Следователи доказали, что 41-летний фигурант совершил преступление в середине лета прошлого года. Сотрудники полиции занимались оформлением протокола в отношении женщины, которая допустила правонарушение. Злоумышленник, находясь в нетрезвом виде, решил «помочь» ей.