Мужчина в Кемеровской области инсценировал самоубийство сожительницы

Сразу после убийства он позвонил знакомой и заявил, что его дама свела счеты с жизнью. Знакомая тут же вызвала скорую помощь, а врачи констатировали смерть молодой женщины. Однако судмедэксперт опроверг версию о самоубийстве и показал, что девушка была убита. Сожителя погибшей задержали, но признаваться он не стал и со следствием сотрудничать отказался, несмотря на то, что доказательства подтвердили его вину. В итоге суд приговорил убийцу к 9 годам и 9 месяцам лишения свободы в КСР, уведомили в региональном следкоме.