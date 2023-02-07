Мужчина в Кемеровской области инсценировал самоубийство сожительницы

Суд в Кузбассе вынес приговор 45-летнему жителю города Междуреченска за убийство, совершенное им в феврале прошлого года. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СК России по Кемеровской области.
Как пишет информационно-деловой портал «Сiбдепо», фигурант, находясь у себя дома, принимал наркотические вещества. В квартире также была его 26-летняя подруга, которая заявила наркоману, что хочет от него уйти. Обвиняемый не захотел отпускать сожительницу и в ходе ссоры задушил ее, сообщили в ведомстве.
Сразу после убийства он позвонил знакомой и заявил, что его дама свела счеты с жизнью. Знакомая тут же вызвала скорую помощь, а врачи констатировали смерть молодой женщины. Однако судмедэксперт опроверг версию о самоубийстве и показал, что девушка была убита. Сожителя погибшей задержали, но признаваться он не стал и со следствием сотрудничать отказался, несмотря на то, что доказательства подтвердили его вину. В итоге суд приговорил убийцу к 9 годам и 9 месяцам лишения свободы в КСР, уведомили в региональном следкоме.