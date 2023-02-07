Ищенко назвал лучший способ борьбы с западными танками на Украине

Эксперт Ростислав Ищенко объяснил, как российская армия ликвидирует угрозу западных танков на балансе ВСУ в интервью изданию «Военное дело». Он отметил, что украинские националисты несут огромные потери по целому ряду направлений и вынуждены латать бреши в своих оборонительных порядках, причем без особого успеха.