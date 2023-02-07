Ищенко назвал лучший способ борьбы с западными танками на Украине

Командование группировки ВС РФ, участвующей в спецоперации по защите Донбасса, не допустит формирования «ударного кулака из западной бронетехники», поставленной ВСУ. Об этом заявил политолог Ростислав Ищенко.
Эксперт Ростислав Ищенко объяснил, как российская армия ликвидирует угрозу западных танков на балансе ВСУ в интервью изданию «Военное дело». Он отметил, что украинские националисты несут огромные потери по целому ряду направлений и вынуждены латать бреши в своих оборонительных порядках, причем без особого успеха.
«Если нет фронта, то нет армии.... Кому и зачем тогда поставлять технику», — отметил спикер.
Ищенко подчеркнул, что когда у ВС РФ получится осуществить прорыв линии боевого соприкосновения и нанести решительное поражение ВСУ, то вопрос с западными танками разрешится автоматически.
Ранее Infox рассказал о растущих разногласиях и противоречиях между участниками Североатлантического альянса.