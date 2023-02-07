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Власти Ульяновска планируют в 2023 году создать 12 тысяч новых рабочих мест

Общество
Власти Ульяновска планируют в 2023 году создать 12 тысяч новых рабочих мест

В администрации Ульяновска оценили ситуацию на городском рынке труда по итогам двух месяцев этого года.

Отмечается, что за последние два месяца в городе удалось трудоустроить на новые рабочие места более тысячи жителей. Городская служба занятости получила 659 заявок с просьбой трудоустройства, сообщают «Главные новости Ульяновска».

На данный момент в Ульяновске имеется почти 11 тысяч свободных вакансий. При этом большинство из них касается кадров по рабочим специальностям. В течение 2023 года местные власти намерены создать до 12 тысяч новых рабочих мест.
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