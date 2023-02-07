Решение премьер-министра Великобритании Риши Сунака из-за Украины разожгло очередной скандал. О нем сообщили колумнисты Daily Mail.
Речь идет об отказе главы кабмина Соединенного Королевства от увеличения расходов на оборону собственного государства. По мнению британских политиков, данный шаг якобы не дает признать «угрозу безопасности» официальному Лондону со стороны Москвы.
«Его очевидное нежелание выделять больше денег на оборону страны вызвало глубокую тревогу среди высокопоставленных офицеров и членов парламента...» — заметили журналисты.
В недавнем интервью Sky News глава комитета по обороне парламента Британии Тобиас Эллвуд рассказал о реальном положении местной армии. Он признался, что состояние сухопутных сил страны оставляет желать лучшего. Подробностями поделилась Национальная служба новостей.