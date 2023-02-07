Петербургские коммунальщики два года «забывали» отремонтировать крышу дома на Бойцова

Владельцы квартир в доме на Бойцова в Адмиралтейском районе Петербурга исправно платят за капремонт, живя под дырявой крышей. Коммунальщики опоздали с ремонтом кровли минимум на два года.
На ситуацию обратила внимание прокуратура. Из-за халатности коммунальных служб одну квартиру на верхнем этаже затопило — на стенах и потолке появились подтеки. Надзорное ведомство потребовало устранить нарушения.
Капремонт дома планировался в 2018-2020 годах. Однако управляющая компания не предоставила в районную администрацию результаты исследования объекта. По данным прокуратуры, на чердаке отсутствует освещение. В помещении хранится бытовой мусор, а также отсутствуют ходовые доски по периметру. Прокурор Адмиралтейского района внес представление в адрес гендиректора УК с требованием устранить нарушения.
Состояние жилищно-коммунального хозяйства Петербурга оставляет желать лучшего. В городе систематически происходят прорывы труб, и текут крыши. Петербуржцы просили губернатора Александра Беглова взять ситуацию на контроль. Однако Смольный предпочитает игнорировать обращения граждан.