Петербургские коммунальщики два года «забывали» отремонтировать крышу дома на Бойцова

Капремонт дома планировался в 2018-2020 годах. Однако управляющая компания не предоставила в районную администрацию результаты исследования объекта. По данным прокуратуры, на чердаке отсутствует освещение. В помещении хранится бытовой мусор, а также отсутствуют ходовые доски по периметру. Прокурор Адмиралтейского района внес представление в адрес гендиректора УК с требованием устранить нарушения.