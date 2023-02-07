Ураганный ветер повредил 13 кровель и повалил 25 деревьев в Новороссийске

Ураган накрыл Новороссийск в ночь на 7 февраля. Из-за природной стихии оказались повреждены 13 крыш домов и повалены 25 деревьев.
Помимо этого сильный ветер привел к аварийным отключениям электроэнергии и прорыву воздушного трубопровода. Почти 400 местных жителей лишились отопления. Специалисты уже устранили последствия аварии.
В настоящее время водители спецтехники занимаются посыпкой дорог. Автомобилистам рекомендовано избегать передвижения на машине. Уточняется, что к ликвидации последствий непогоды привлекли 14 спасателей и шесть единиц техники.
Ранее ФАН сообщал, что грузовой автомобиль опрокинулся на трассе при въезде в Ставрополь из-за штормового ветра. Движение пустых фур было временно ограничено.