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Ураганный ветер повредил 13 кровель и повалил 25 деревьев в Новороссийске

Происшествия
Ураганный ветер повредил 13 кровель и повалил 25 деревьев в Новороссийске

Ураган накрыл Новороссийск в ночь на 7 февраля. Из-за природной стихии оказались повреждены 13 крыш домов и повалены 25 деревьев.

Помимо этого сильный ветер привел к аварийным отключениям электроэнергии и прорыву воздушного трубопровода. Почти 400 местных жителей лишились отопления. Специалисты уже устранили последствия аварии.

В настоящее время водители спецтехники занимаются посыпкой дорог. Автомобилистам рекомендовано избегать передвижения на машине. Уточняется, что к ликвидации последствий непогоды привлекли 14 спасателей и шесть единиц техники.

Ранее ФАН сообщал, что грузовой автомобиль опрокинулся на трассе при въезде в Ставрополь из-за штормового ветра. Движение пустых фур было временно ограничено.
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