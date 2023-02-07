Гуманитарный груз из Ростова-на-Дону направят в зоопарки Донецка и Мариуполя

Городской зоопарк Ростова-на-Дону является центром сбора гуманитарной помощи для новых регионов России в рамках акции #МЫВМЕСТЕ. А также сам помогает зоопаркам ЛНР и ДНР.
Накануне, 6 февраля, в Мариупольский зоосад из донской столицы было отправлено 10 тонн сена, сообщает сетевое издание «Дон24.ру». Кроме этого, в ближайшее время планируется доставить полторы тонны сухого корма для животных в Донецкий зоопарк.
В организации сбора и доставки гуманитарного груза для зоопарков активную помощь дончанам оказывают сотрудники Крымского парка львов «Тайган». Акция помощи и поддержки зоопарков Донбасса продолжается.