Гуманитарный груз из Ростова-на-Дону направят в зоопарки Донецка и Мариуполя

Накануне, 6 февраля, в Мариупольский зоосад из донской столицы было отправлено 10 тонн сена, сообщает сетевое издание «Дон24.ру». Кроме этого, в ближайшее время планируется доставить полторы тонны сухого корма для животных в Донецкий зоопарк.