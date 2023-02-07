Госпитализированному фигуристу Роману Костомарову сохранили правый голеностоп. Об этом рассказал источник ФАН.
По его данным, олимпийскому чемпиону ампутировали только левую стопу, а на правой убрали отмершие ткани. При этом сам голеностоп по-прежнему сохранен.
Ранее стало известно, что из-за прогрессирующей гангрены фигуристу грозит ампутация ноги по колено. Врачи опасались, что находящийся в тяжелом состоянии Костомаров может не пережить неоднократно переносившуюся ранее операцию.
Костомаров был доставлен в больницу 10 января. Врачи выявили у него левостороннюю пневмонию. Спортсмена подключили к аппарату ИВЛ.