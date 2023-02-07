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Костомарову сохранили правый голеностоп

Спорт
Костомарову сохранили правый голеностоп

Госпитализированному фигуристу Роману Костомарову сохранили правый голеностоп. Об этом рассказал источник ФАН.

По его данным, олимпийскому чемпиону ампутировали только левую стопу, а на правой убрали отмершие ткани. При этом сам голеностоп по-прежнему сохранен.

Ранее стало известно, что из-за прогрессирующей гангрены фигуристу грозит ампутация ноги по колено. Врачи опасались, что находящийся в тяжелом состоянии Костомаров может не пережить неоднократно переносившуюся ранее операцию.

Костомаров был доставлен в больницу 10 января. Врачи выявили у него левостороннюю пневмонию. Спортсмена подключили к аппарату ИВЛ.
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