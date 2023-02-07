Politico: Европа столкнется с тяжелым выбором из-за обострившихся отношений США и Китая

Страны Европы оказались перед трудным выбором из-за обострившихся отношений США и Китая. Об этом говорится в статье издания Politico.
По словам авторов материала, на европейские государства будут оказывать большое давление, поэтому Брюссель рано или поздно должен будет сделать тяжелый выбор между Вашингтоном и Пекином. Плюс ко всему отношения между сторонами еще больше испортились из-за уничтожения американцами аэростата КНР, передает Радио Sputnik.
«Реальность такова, что, если в мире будут все больше доминировать два полюса — США и Китай, — ЕС и европейцам придется выбирать сторону до тех пор, пока безопасность и оборона Европы будет зависеть от США», — говорится в статье.
Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты не планируют закрывать каналы связи с Китаем из-за ситуации с аэростатом.