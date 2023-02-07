Politico: Европа столкнется с тяжелым выбором из-за обострившихся отношений США и Китая

По словам авторов материала, на европейские государства будут оказывать большое давление, поэтому Брюссель рано или поздно должен будет сделать тяжелый выбор между Вашингтоном и Пекином. Плюс ко всему отношения между сторонами еще больше испортились из-за уничтожения американцами аэростата КНР, передает Радио Sputnik.